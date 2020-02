Australie : un ex-rugbyman aurait tué femme et enfants en incendiant leur voiture

et AFP

publié le 20/02/2020 à 22:42

La scène de crime est qualifiée d'"atroce" par la police locale. Mercredi 19 février, une femme de 31 ans et ses trois enfants sont morts à la suite d'un incendie survenu dans le véhicule où ils se trouvaient. Et le principal suspect est le père, un ancien rugbyman, lui aussi décédé.

Ex-joueur de rugby à XIII, Rowan Baxter se serait approché de la voiture dans la banlieue de Brisbane avant de l'arroser d'essence et de mettre le feu, selon le journal The Australian.

La femme, âgée de 31 ans, est décédée mercredi 19 février dans un hôpital de Brisbane, quelques heures après ses trois enfants, respectivement âgés de 3, 4 et 6 ans, retrouvés morts dans la voiture. La mère a pu sortir de la voiture et s'est roulée au sol en criant "il m'a aspergée d'essence", a rapporté le quotidien.

Rowan Baxter, 42 ans, un ancien joueur de rugby à XIII de l'équipe des New Zealand Warriors, se trouvait dans la voiture en feu selon les informations de la chaîne publique ABC. Il serait donc décédé sur le trottoir. Mais d'autres médias rapportent qu'il s'était donné la mort d'un coup de couteau.

La violence contre les femmes est une "urgence nationale"

Cette tragédie a déclenché une immense vague de tristesse sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont appelé à la mise en place de mesures plus sévères afin de lutter contre la violence domestique. Natasha Stott Despoja, une ancienne sénatrice, présidente de l'association de lutte contre la violence Our Watch, a qualifié la violence contre les femmes en Australie d'"urgence nationale".

La police, qui enquête sur les lieux du massacre, dans la banlieue de Brisbane, a déclaré qu'il était encore trop tôt pour connaître la cause de l'incendie. "La manière dont l'incendie s'est réellement produit n'a pas encore été déterminée", a déclaré mercredi Mark Thompson, un inspecteur de police du Queensland.

"Qualifier cet acte de suicide-meurtrier ou d'accident tragique est pour nous inapproprié", a estimé l'officier de police qui a reconnu que cette "scène atroce" était la pire qu'il ait jamais vue.