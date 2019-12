Au Québec, les caribous sont en voie de disparition

publié le 25/12/2019 à 09:50

Les rennes du père Noël ont du souci à se faire. Au Canada, on les appelle les Caribous. Et l'espèce est en voie de disparition. En 1993, on en comptait 800.000 dans le nord du Québec il n'en reste aujourd'hui que 5.500. En cause, le réchauffement climatique, mais aussi les activités humaines, notamment le développement des mines.

Bientôt, ils ne seront plus visibles qu'au zoo ou dans ce parc naturel situé à l'ouest de Montréal, au Québec, qui en héberge deux spécimens. "Il y a de moins en moins de forêt boréal, donc moins de caribous malheureusement", déplore ce papa qui a emmené sa fille les observer dans la neige avant qu'il ne soit trop tard.

Le Québec vient d'ouvrir à l'exploration forestière des terres destinées à être protégées pour le caribou. Avec une soixantaine de scientifiques, Pierre Drapeau a signé un appel pour que la belle province fasse machine arrière. "C'est une espèce qui a un très grand domaine vital; d'où le dilemme entre le développement économique et l'impact que cela peut avoir sur son habitat".

En coupant à blanc dans les forêts, l'industrie favorise aussi l'arrivée de concurrents du caribous sur le territoire comme l'orignal ou des prédateurs comme le loup. Si rien n'est fait, les scientifiques canadiens estiment que dans 30 ans, il n'y aura plus de caribous au Québec.