publié le 07/08/2018 à 19:30

L'Espagne s'apprête à célébrer un triste anniversaire. Le 17 août 2017, une voiture fonce sur la foule sur la Rambla, l'avenue la plus touristique de Barcelone, et tue 15 personnes. Le lendemain, une autre voiture poursuit la course infernale. Cette fois, c'est à Cambrils, toujours en Catalogne, que les terroristes s'en prennent aux touristes et parviennent à tuer une personne avant d'être abattus. En tout, ils ont fait 130 blessés.



Ce double attentat revendiqué par l'État islamique a été précipité. En effet, le 16 août, un immeuble explose à Alcatar, près de Barcelone. Il s'agissait de la planque des terroristes où ils ont confectionné leurs ceintures explosives au TATP.

Le 6 août 2018, presqu'un an après, les médias espagnols La Vanguardia et La Razon publient des images de certains des 8 terroristes (3 à Barcelone, 5 à Cambrils) avant les attaques perpétrées.

Parmi eux, Younès Abouyaaqoub, le conducteur de la voiture-bélier de Barcelone. On le voit poser sur les photos dans l'appartement qui a ensuite explosé en train de préparer les armes explosives pour le funeste projet. Il a finalement été abattu lors d'une importante opération policière à Subirats le 21 août 2017.

Younès Abouyaaqoub à gauche et Youssef Aalla à droite dans l'appartement d'Alcatar Crédit : CRÉDITHANDOUT / LA VANGUARDIA / AFP

Sur cette photo, on voit également Youssef Aalla, en rouge, qui est décédé dans l'explosion de l'immeuble.

Youssef Aalla et Younès Abouyaaqoub en pleine préparation d'une ceinture explosive Crédit : CRÉDITHANDOUT / LA VANGUARDIA / AFP

Dans ce groupe on retrouve aussi deux frères : Mohamed Hichamy et Omar Hichamy. Le premier apparaît sur des photos prises à Paris, devant la Tour Eiffel. Les enquêteurs avaient déjà révélé que les terroristes avaient fait des allers-retours en France. Ils ont même visité deux fois la Dame de Fer.

Omar Hichamy, un des terroristes de la double attaque terroriste en Catalogne, devant la Tour Eiffel à Paris Crédit : Handout / LA VANGUARDIA / AFP

Son frère, Mohamed Hichamy, a été pris en photo aux côtés des autres terroristes dans l'appartement d'Alcatar. Les deux frères sont décédés à Cambrils, abattus par les autorités catalanes.