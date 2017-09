publié le 08/09/2017 à 20:29

Les investigations se poursuivent pour tenter de dessiner le parcours des auteurs des attentats de Catalogne. L'enquête vise notamment à déterminer à quelle fréquence les assaillants se sont rendus dans la capitale française. Jusqu'à présent, on savait que les auteurs de l'attaque de Cambrils s'étaient rendus en région parisienne les 11 et 12 août dernier, soit moins d'une semaine avant les attentats en Catalogne.





Or, selon des informations révélées par Le Figaro, ce n'est pas un passage dans l'Hexagone que les membres de la cellule de Ripoll auraient effectués, mais trois. "La première fois, en décembre 2016. La seconde en juillet 2017 à Paris", précise le quotidien.



Jeudi 7 septembre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait apporté quelques détails connus des enquêteurs quant au premier voyage des terroristes. Lors de leur premier passage, ils se seraient rendus à deux reprises devant la Tour Eiffel à Paris. "On sait qu'ils vont acheter cet appareil photo, on sait surtout qu'ils quittent leur hôtel le soir, qu'ils se rendent longuement devant la Tour Eiffel puis qu'ils y retournent le lendemain avant de repartir sur l'Espagne" grâce à l'étude du bornage des téléphones, avait-t-il précisé sur Franceinfo.

Définir les raisons de ce voyage

Le parquet antiterroriste de Paris cherche à déterminer les raisons de ce voyage. "Pourquoi ils étaient là, est-ce que c'était pour faire des repérages, est-ce que c'était pour récupérer des choses, est-ce que c'était pour rencontrer des gens ?", s'était interrogé alors le magistrat. "Personne ne peut penser à l'heure actuelle que ce voyage éclair était effectué pour acheter un appareil photo à la Fnac", avait-il estimé.