publié le 14/09/2017

Il porte un tee-shirt rayé, des lunettes de soleil et apparaît particulièrement serein. Dans une vidéo tournée quelques minutes à peine après l'attentat terroriste sur la Rambla et publiée par la chaîne espagnole Antena 3, on aperçoit Younès Abouyaaqoub, auteur de l'attaque. Ce dernier semble fuir les lieux après avoir percuté de plein fouet des dizaines de personnes.



Cette vidéo a été filmée par une femme qui se trouvait à proximité, sur le marché de la Boqueria. Paniquée et ne sachant pas ce qu'il se passe, elle interroge un homme et filme cet échange qui ne dure que quelques minutes. En réalité, cet homme n'est autre que Younès Abouyaaqoub, chauffeur de la camionnette qui a tué 13 personnes, selon des informations révélées par le média espagnol.

#EXCLUSIVA Nuevas imágenes y sonido de Younes, autor material del atentado de Las Ramblas, justo tras el atropello ¿ https://t.co/pp4aJtSrBI pic.twitter.com/zxoW9jubwl — Antena3Noticias (@A3Noticias) 12 septembre 2017

"Vous savez ce qui se passe ?", le questionne-t-elle. "Je ne sais pas, ça se passe par là-bas", répond le terroriste qui ne semble pas perturbé par cette interpellation furtive. À cet instant, la femme ignore encore qu'elle vient de s'adresser à l'auteur de cette terrible attaque.

En fuite, le suspect avait été recherché par toutes les polices d'Europe. Los Mossos d'Esquadra, la police catalane, l'avaient finalement abattu après quatre jours de chasse à l'homme.