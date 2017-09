publié le 07/09/2017 à 20:45

"Pourquoi ils étaient là, est-ce que c'était pour faire des repérages, est-ce que c'était pour récupérer des choses, est-ce que c'était pour rencontrer des gens ?", autant de questions que se posent les enquêteurs. "À priori deux ou trois personnes", auteurs de l'attaque de Cambrils, se trouvaient à Paris une semaine avant de passer à l'acte. Cet attentat en Catalogne avait coûté la vie à une personne, et fait six blessés, dans la nuit du 17 au 18 août.



Les auteurs de l'attaque, revendiquée par Daesh, se sont rendus devant la Tour Eiffel à deux reprises, a déclaré ce jeudi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Le Parquet de Paris se penche sur les raisons de ce voyage dans la capitale. "On sait qu'ils vont acheter cet appareil photo, on sait surtout qu'ils quittent leur hôtel le soir, qu'ils se rendent longuement devant la Tour Eiffel puis qu'ils y retournent le lendemain avant de repartir sur l'Espagne" grâce à l'étude du bornage des téléphones, a-t-il précisé sur Franceinfo.

Le véhicule - une Audi A3 - utilisé par ces suspects avait effectivement été repéré en France une semaine avant le double attentat perpétré en Catalogne, dans l'Essonne et dans les rues de la capitale.