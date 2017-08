publié le 22/08/2017 à 18:58

Pourquoi les terroristes de Barcelone et Cambrils ont-ils fait un passage en France ? Le week-end précédant la double attaque terroriste en Catalogne, deux des membres de la cellule jihadiste ont été aperçus en France comme l'a confirmé Gérard Collomb mardi 22 août sur BFM TV. Le ministre de l'Intérieur a ainsi évoqué un aller-retour "extrêmement rapide" même s'il est "peut-être trop tôt" pour expliquer cette venue.



L'information n'est pas nouvelle puisque Le Parisien révélait dimanche 20 août que l'Audi A3, qui avait été utilisée comme voiture bélier lors de l'attaque à Cambrils, avait été flashée dans l'Essonne alors que le lendemain, LCI révélait que le véhicule avait également été aperçu à Paris. Si quatre personnes se trouvaient à bord du véhicule lors de son passage dans l'Essonne, les autorités ont confirmé la présence de Younès Abouyaaqoub, le conducteur du fourgon à Barcelone, ou encore d'un des assaillants de Cambrils.

Ce mardi 22 août, BFM TV dévoile davantage d'informations sur le passage des terroristes dans l'hexagone le week-end du 12 et 13 août. Flashés dans l'Essonne, les terroristes auraient ensuite passé la nuit dans un hôtel situé près de Malakoff avant de faire certains achats dans un grand magasin parisien.



Une cellule jihadiste inconnue en France

Les terroristes ne seraient pas montés plus dans le Nord. Alors que la Belgique a été évoquée à plusieurs reprises dans l'enquête, ces derniers n'auraient cependant jamais franchi la frontière franco-belge lors de ce weekend. L'Audi A3 aurait ensuite été aperçue dans le Puy-de-Dôme puis dans l'Aude. Un trajet qui prouve bel et bien un retour en Espagne quelques jours avant l'explosion de la maison à Alcanar, le 16 août, l'attaque sur les Ramblas, le 17 août, et l'attaque à Cambrils, le 18 août.



La cellule jihadiste, qui avait monté un laboratoire à Alcanar, a-t-elle des liens avec la France ? Difficile de le dire à l'heure actuelle alors que les autorités françaises semblent découvrir les terroristes présumés ou encore l'imam de Ripoll, tué lors de l'explosion et suspecté d'être au cœur de cette organisation. "Au départ, on ne connaissait pas cette cellule qui était exclusivement espagnole", a précisé Gérard Collomb.