publié le 20/02/2018 à 14:57

La police française a procédé à l'arrestation de trois hommes en France, dans le cadre de l'enquête sur les attentats perpétrés en Catalogne en août 2017, faisant 16 morts. Les interpellations ont eu lieu dans le Tarn et le Gard, lors d'une opération menée conjointement avec la police française ayant aussi débouché sur des perquisitions, a précisé le ministère de l'Intérieur espagnol dans un communiqué.



Une double attaque à la voiture bélier, perpétrée à plusieurs heures d'intervalle et à quelques centaines de kilomètres de distance, avait semé la panique à La Rambla et Cambrils, zones très fréquentées des touristes les 17 et 18 août.

Les trois personnes interpellées sont soupçonnés par les enquêteurs d'être en lien avec Driss Oukabir, membre présumé de la cellule à l'origine de la double attaque.

Dans la foulée de l'événement tragique, le frère de Moussa Oukabir, suspect tué à Cambrils, s'était rendu à la police en expliquant que si son identité avait été rendue publique au début de l'enquête, lui-même n'avait joué aucun rôle dans les attaques et que ses papiers d'identité lui avaient été dérobés.