publié le 23/04/2019 à 13:31

Le Sri Lanka fait face à de nombreuses difficultés logistiques après les attentats du week-end de Pâques. Le bilan de la série d'attaques s'alourdit. 310 personnes ont perdu la vie, dont un Français, d'après les autorités locales. Le ministère de la Santé sri-lankais a annoncé que l'hôpital de Negombo où sont entreposés les cadavres est à court de congélateurs.

Afin de pallier à ce manque, l'hôpital utilise des congélateurs mobiles avec l'aide du ministre de la Santé Rajitha Senaratne. Néanmoins, les examens post-mortem des victimes ont pu se dérouler sans problème. Ils ont été réalisés par deux magistrats et six médecins légistes et sont désormais terminés.



L'état d'urgence a été décrété et 40 personnes ont été arrêtées. Le FBI assiste les autorités sri-lankaises dans leur enquête. Interpol va également déployer une équipe d'enquêteurs. Ils vont chercher à déterminer si le National Thowheeth Jama’ath (NTJ), désigné comme responsable des attentats, a pu bénéficier d’un soutien logistique étranger.

Le Sri Lanka n’avait pas connu un tel épisode de violences depuis la fin de la guerre civile il y a dix ans. Et jamais la minorité chrétienne de l’île, soit 7 % de la population, n’avait été la cible d’un tel acte. Ce mardi 23 avril, trois minutes de silence seront observées.