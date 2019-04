et AFP

publié le 22/04/2019 à 17:06

Les autorités sri-lankaises sont revenues ce mardi 23 avril, sur leur annonce la veille d'un Français tué dans les attentats suicides du dimanche de Pâques, qui ont fait plus de 320 morts et 500 blessés.



"Le ressortissant français qui était marqué comme tué dans le communiqué de presse du ministère du 22 avril est un cas d'erreur" de nationalité, a déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué.

Dimanche, en quelques heures des attentats à la bombe coordonnés ont semé la mort dans des hôtels et des églises célébrant la messe de Pâques à plusieurs endroits du Sri Lanka. Le pays n'avait pas connu un tel épisode de violences depuis la fin de la guerre civile il y a dix ans. Le dernier bilan officiel fait état de 310 personnes et 500 blessés.

Au lendemain de ces terribles attentats, les autorités locales avaient donc indiqué qu'un Français figurait parmi les victimes. "Lundi 22 avril 2019 à 19 heures, le nombre d'étrangers qui ont été identifiés comme tués est de 31", avait déclaré le ministère des Affaires étrangères sri-lankais dans un communiqué, avant de donner un décompte par nationalité mais sans préciser si cette victime était un homme ou une femme. "De plus, 14 étrangers sont portés disparus actuellement, et pourraient être parmi les victimes non identifiées" à la morgue, a ajouté le gouvernement.