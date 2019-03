publié le 16/03/2019 à 00:22

Il détenait un permis de port d'armes depuis 2017. L'homme suspecté du meurtre de 49 personnes dans l'attaque des deux mosquées dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, possédait un petit arsenal d'armes semi-automatiques et disposait d'un permis. "L'attaquant était détenteur d'un permis de port d'armes (...) acquis en novembre 2017", a précisé Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise.



Dans ce contexte, cette dernière a promis de faire des réformes concernant le port d'armes. "Je peux vous garantir que nos lois sur les armes vont changer", a-t-elle lancé lors d'une conférence de presse à Wellington. Et de poursuivre : "Le simple fait (...) que cet individu ait acheté un permis et acquis des armes de ce type, cela me fait dire que les gens vont vouloir que cela change, et je m'y engage", a-t-elle expliqué.



Elle a aussi confirmé que l'attaquant comme les deux complices présumés qui ont été arrêtés, dans des circonstances que la police n'a pas précisé, n'étaient pas sur le radar des services de renseignement. Le premier avait pourtant publié en ligne un manifeste évoquant des projets d'attentat anti-musulman. "Ils n'étaient surveillés ni ici ni en Australie", a-t-elle assuré, ajoutant qu'une enquête était menée sur cet aspect du drame.

Le suspect inculpé pour meurtre

L'assaillant, identifié comme étant Brenton Tarrant, un Australien de 28 ans, a comparu ce samedi 16 mars, au lendemain de l'attentat, devant un tribunal de la ville où il a été inculpé pour meurtre.





Portant des menottes et une chemise blanche réservée aux détenus, l'ancien instructeur de fitness et militant d'extrême droite déclaré a écouté impassible le chef d'inculpation porté à son encontre. Il n'a pas demandé à bénéficier d'une libération sous caution et restera en prison jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 5 avril.