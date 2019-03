publié le 15/03/2019 à 09:35

Ce matin, en Nouvelle-Zélande, un bilan effroyable après l'attaque de deux mosquées : au moins 40 personnes ont été tuées dans la ville de Christchurch, comme le précise ce matin la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.



Le tireur a été arrêté avec trois autres personnes. C'est un extrémiste australien de 28 ans. Il a filmé en direct la tuerie sur les réseaux sociaux, et c'est en France qu'il aurait mûri cet attentat, minutieusement préparé. Il a par ailleurs publié un long manifeste de 73 pages qu'il a mis en ligne. Philippe Corbé, correspondant RTL, a pu consulter le document dans lequel il évoque la France, mais également le terroriste norvégien Anders Breivik et le Président américain.

Les éléments retrouvés sur les réseaux sociaux témoignent d'une attaque préparée "de longue date" et dont la progression peut être retracée sur Facebook. L'assaillant a filmé et diffusé en direct son crime à l'aide d'"une caméra située sur son arme, couverte de messages écrits à la peinture blanche", tel "un jeu vidéo". Cette terrible séquence le montre pénétrant dans l'une des mosquées, ouvrant le feu depuis le portail. Ensuite, on l'y voit "déambuler dans les pièces tout en tirant à vue" puis prendre sa voiture "toute musique hurlante" et se diriger vers une deuxième mosquée pour continuer son massacre.

Des bombes ont également été découvertes dans des véhicules garés non loin. L'homme ainsi que plusieurs autres suspects ont été arrêtés.

J'ai décidé de mener le combat moi-même contre les envahisseurs L'extrémiste australien détaille sa pensée macabre sur 73 pages Partager la citation





Le tireur âgé de 28 ans et de nationalité australienne s'est livré à un discours "confus" dans son long manifeste publié sur internet. Selon Philippe Corbé, qui a pris connaissance de l'écrit, l'extrémiste dit soutenir Donald Trump, "comme symbole du renouveau l'identité blanche", mais pas comme dirigeant. L'homme se base sur la théorie conspirationniste du "grand remplacement" et parle davantage de la France pour dénoncer ce qu'il nomme un "génocide des blancs".



Il raconte que ses opinions ont radicalement changé durant la présidentielle de 2017, alors qu'il se trouvait sur le sol français. Critique, il évoque "un duel ridicule" entre "un ex-banquier mondialiste, capitaliste, anti-blancs" et "une chiffe molle incapable, quasi-nationaliste, une figure peu controversée dont l'idée la plus grave et la plus inspirée était une possible déportation des migrants illégaux."



"Pris de désespoir" après l'élection d'Emmanuel Macron, il décrit sa colère d'avoir vu des "envahisseurs" arriver dans "des petits villages de l'Est de la France". Il s'est rendu dans un cimetière militaire où il a éclaté en sanglots devant les croix blanches "Pourquoi personne ne fait quelque chose ?" répète t-il en lettres capitales. Il précise qu'il aurait alors décidé de "mener le combat (lui-même) contre les envahisseurs".



En Nouvelle-Zélande, bien que le calme revienne doucement dans la rue, la communauté musulmane se dit "choquée" et "inquiète pour l'avenir".