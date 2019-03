Christchurch : qu’est-ce que le "Grand remplacement", l’obsession du terroriste ?

publié le 15/03/2019 à 20:05

L'attentat terroriste perpétré dans deux mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a fait 49 morts selon un bilan provisoire. L'assaillant a expliqué son geste, en publiant un manifeste de 74 pages sur les réseaux sociaux, dans lequel il dévoile ses motivations, se disant "fasciste", dénonçant un "génocide blanc", et revendiquant avoir mené une "attaque terroriste".



Le titre de ce document, intitulé Le Grand remplacement, fait écho à une théorie du complot de l'extrême droite identitaire, introduite en 2011 par l'écrivain français Renaud Camus sur la disparition des "peuples européens", "remplacés", selon lui par des populations non-européennes immigrées.

Le manifeste du suspect, un Australien âgé de 28 ans, porte le sous-titre "Vers une nouvelle société, nous ne cessons de marcher", accompagné d'un logo déclinant des thèmes suprémacistes, comme l'"autonomie ethnique", la "protection de l'héritage et de la culture" ou encore "l'anti-impérialisme".

Dès les premières lignes du document, l'homme enjoint l'Occident "blanc" à élever son taux de fertilité, sous peine d'un "remplacement culturel et racial complet du peuple européen", et évoque un "génocide blanc" du fait de l'"immigration de masse" et des "envahisseurs". Au fil du document, il se proclame "raciste", "fasciste" et "majoritairement en accord avec Oswald Mosley", fondateur en 1932 de l'Union britannique des fascistes.

Renaud Camus dénonce un geste "terroriste épouvantable"

Théoricien du "Grand remplacement", l'écrivain Renaud Camus a dénoncé ces attaques de Christchurch, en les qualifiant de "terroristes, épouvantables, criminelles, désastreuses et imbéciles".



L'homme qui a commis ce carnage "ne peut pas se réclamer de mes écrits puisque je soutiens exactement le contraire", a affirmé Renaud Camus à l'AFP avant d'ajouter : "si l'assaillant présumé des mosquées a écrit une brochure intitulé "Le grand remplacement" c'est du plagiat caractérisé, c'est une utilisation abusive d'un syntagme qui ne lui appartient pas et que manifestement il ne maîtrise pas".



"Moi, je suis absolument non-violent", a affirmé l'écrivain âgé de 72 ans, qui a été condamné en 2015 pour provocation à la haine ou à la violence contre les musulmans. "Au centre de ma réflexion, il y a ce concept de l'innocence, c'est-à-dire de la non-nuisance, de la non-violence", a-t-il ajouté.



"Ce qui m'inquiète le plus dans ce que j'appelle le "Grand remplacement" c'est précisément à quel point il est favorable à la violence et à tous les degrés de violence que ce soit dans la vie quotidienne la plus simple, soit, évidemment, dans les attentats terroristes", a-t-il conclu.