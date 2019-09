Attaques en Arabie Saoudite : Mike Pompéo dénonce un "acte de guerre"

publié le 19/09/2019 à 13:36

Ces agressions à l'aide de drones ont bien été perpétrées par l'Iran et approuvées par l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, affirme la chaîne de télévision américaines CBS News.

Mike Pompéo, en visite en Arabie Saoudite, désigne lui aussi clairement l'Iran comme responsable et annonce qu'il va essayer de construire une coalition avec les alliés européens et arabes. "Acte de guerre" c'est exactement ce que répètent les faucons à Washington, qui appellent à des frappes militaires et reprochent au président américain d'être trop faible sur ce dossier.

Car Donald Trump se montre plus prudent lorsqu'il est interrogé sur cette déclaration. "Il vient juste de faire cette déclaration mais il y a beaucoup d'options. Il y a l'option ultime et il y a des options qui le sont beaucoup moins que ça. C'est très facile d'attaquer mais aller en Irak est ce que ça a marché ? Il reste beaucoup de temps pour faire des choses ignobles", a déclaré le président des Etats-Unis.

Le Pentagone lui a présenté différentes options, frapper des bases militaires, des infrastructures pétrolières, envoyer des renforts dans la région, des batteries anti-missile, des cyberattaques sont aussi envisagées. Donald Trump évoque de son côté des sanctions financières dans un tweet. Le nouveau conseiller à la sécurité nationale, qu'il vient de nommer, est plutôt un faucon partisan d'une ligne dure sur l'Iran.