publié le 21/04/2021 à 06:15

La reine Elizabeth II a 95 ans ce mercredi 21 avril. Un anniversaire qui n’est jamais trop fêté en Angleterre, puisque les célébrations ont toujours lieu en juin pour son anniversaire officiel (pour une météo plus clémente). Mais cette année, avec la mort de son époux le prince Philip il y a moins de deux semaines, et la pandémie, l’ambiance sera d’autant plus amoindrie.

Kathy fait partie des fans de la monarchie qui se seraient retrouvés devant le château de Windsor pour souffler les bougies de sa Majesté si elle avait pu. "Elle a besoin qu’on lui remonte le moral", dit-elle.

"Donc je lui envoyé une carte que j’ai confectionnée à la main. Je sais qu’elle aime les perles donc j’ai fait une bordure en perles et fleurs bleus, et j’ai dessiné un gâteau d’anniversaire en bas avec des paillettes", explique encore Kathy.

Cette Britannique va aussi allumer une bougie pour la Reine. "J’espère vraiment que savoir qu’on pense à elle et qu’on l’aime lui mettra une petit sourire aux lèvres".