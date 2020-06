Angleterre : plusieurs personnes poignardées à Reading, un homme arrêté

et AFP

publié le 20/06/2020 à 23:23

Ce samedi 20 juin dans la soirée, la police britannique a signalé un "incident grave" à Reading, à l'ouest de Londres. "Un certain nombre de personnes ont été blessées et ont été emmenées à l'hôpital", a indiqué sur Twitter la police locale, précisant qu'un homme avait été arrêté sur place et placé en garde à vue.

Les médias britanniques ont quant à eux indiqué que des personnes avaient été poignardées. Selon la BBC, cet incident se serait déroulé à Forbury Gardens. "Des sources suggèrent que plusieurs personnes sont mortes", écrit la BBC en précisant que "cela n'a pas été officiellement confirmé par la police".

La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a tweeté pour dire qu'elle était "profondément préoccupée", par cet incident. "Mes pensées vont à toutes les personnes impliquées, y compris la police et les intervenants d'urgence sur les lieux", a t-elle ajouté.