Angleterre : ce que l'on sait du suspect de l'attaque au couteau à Reading

publié le 21/06/2020 à 20:04

En Grande-Bretagne, les enquêteurs en savent un peu plus sur le profil du suspect interpellé après l'attaque au couteau qui a fait trois morts dans un parc de Reading ce samedi 20 juin. Alors que son geste est désormais considéré comme une "attaque terroriste" par la police, qui avait écarté cette hypothèse dans un premier temps, l'agresseur aurait agit seul.

Le nom du suspect est Khairi Saadallah selon les médias britanniques, qui précisent qu'il a 25 ans et est originaire de Libye. Il se serait rendu au Royaume-Uni en 2012 lors d'un voyage touristique avant de rapidement demander le droit d'asile. Selon les propos de son cousin rapportés par le Daily Mail, le jeune homme se disait "menacé par les islamistes dans son pays d'origine" parce qu'il "aimait boire et sortir et ne menait pas une vie religieuse stricte".

Khairi Saadallah aurait dans un premier temps vécu à Manchester et des liens potentiels avec l'auteur de l'attentat du concert d'Ariana Grande en 2017, Salman Abedi, pourraient être examinés.

Il aurait déjà été en prison pour des délits mineurs mais son cousin s'est dit "surpris" de ses liens potentiels avec les milieux extrémistes car il se serait converti au christianisme il y a trois ans et aurait plusieurs tatouages dont une croix sur son bras. Les motifs de l'attaque d'hier restent encore incertains mais la police contre-terroriste est en charge de l'enquête tandis que le suspect est toujours en garde à vue ce dimanche 21 juin.