publié le 22/11/2019 à 07:00

Plus d’1 français sur 10 est tatoué et il paraîtrait que lorsque l’on commence, on a du mal à s’arrêter… Si les réflexions sont longues avant le premier tatouage, une fois le premier pas franchi, il semble que l'on se presse pour "encrer" à nouveau son histoire dans sa peau. On est fait pour s'entendre revient sur ce phénomène.

Le tatouage est-il addictif ? La tentation est-elle grande de continuer à marquer son corps ? Comment peut-on l’expliquer ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Tin-tin, tatoueur qui participera au Mondial du tatouage fêtant sa 10e édition à La Grande Halle de La Villette les 13, 14 et 15 mars 2020



- Héloïse Guay de Bellisen, ancienne libraire et auteure de Parce que les tatouages sont notre histoire (Editions Robert Laffont)



Parce que les tatouages sont notre histoire (Editions Robert Laffont)