Angleterre : ce que l’on sait de l’attaque au couteau à Reading

publié le 21/06/2020 à 11:19

Vers 19 heures samedi 20 juin, trois personnes ont été tuées et trois autres ont été gravement blessées après avoir été poignardées à Forbury Gardens, un parc de la ville de Reading, en Angleterre. Un homme de 25 ans, originaire de la ville, a été arrêté sur les lieux et placé en garde à vue, selon la police de la vallée de la Tamise.

Un témoin raconte la scène qu'il a vécue sous yeux : "Il y avait beaucoup de monde dans le parc en train de boire entre amis. Il y avait un groupe de 8 à 10 personnes, des hommes d'âge mur assis en cercle. Et tout à coup, cet homme seul s'est précipité vers eux, il a poignardé l'un dans le cou, l'autre sous l'aisselle. Il en a attaqué trois en tout."

"Puis il s'est retourné, il m'a vu et la personne avec qui j'étais, et a commencé à courir vers nous mais on s'est enfuis. Quand il s'est rendu compte qu'il ne nous aurait pas, il s'est dirigé vers un autre groupe qui était de dos à l'attaque et n'avais pas réalisé ce qui se passait. Il a poignardé une personne à l'arrière du cou, peut-être quelqu'un d'autre encore. Et quand il a réalisé que tout le monde était en train de courir, qu'il ne ne pourrait plus avoir personne, il s'est retourné, a quitté le parc et s'est enfui."

Pour l'instant, les faits ne sont pas considérés comme terroristes par les autorités britanniques.