publié le 31/07/2020 à 22:20

En Amazonie, le scénario cauchemar est en train de devenir réalité. Plus de 3.000 kilomètres carrés de forêt ont déjà été détruits cette année, soit 26% de plus que l'année dernière à la même période. En pleine saison sèche, les incendies risquent encore de s'intensifier jusqu'en septembre. On court vers une catastrophe climatique.

"Nous approchons du point de non retour", met en garde le climatologue Carlos Noble contre les conséquences de la déforestation en Amazonie. "Si elle n'est pas contenue, l'augmentation de la déforestation pourrait amener à la savanisation de l'Amazonie, c'est-à-dire transformer entre 50 et 60% de la forêt tropicale en savane dégradée".

Cette année la lutte contre la déforestation a été confiée à l'armée brésilienne. Une opération à plus de 10 millions d'euros sans grands résultats alors que les agences environnementales sont plus que jamais menacées. Une militante rappelle que le ministre de l'Environnement a désormais placé ses proches dans ces institutions : "C'est un anti-ministre de l'Environnement, il est très clair qu'il agi pour démonter tout le secteur qu'il est censé protéger".

À la suite de pressions d'investisseurs nationaux et internationaux, le vice-président brésilien a promis de freiner le rythme de la déforestation d'ici 2022.