Amanda Knox : La vie d’après

publié le 02/05/2019 à 21:00

Drogue, sexe, alcool et violence ! C’est le cocktail détonnant qui a fait de l’affaire Amanda Knox un feuilleton policier et judiciaire, qui a tenu en haleine toute l’Italie pendant plus de 8 ans et fait la Une de la Presse en Angleterre et aux Etats-Unis, au rythme d’une incroyable saga policière et judiciaire. On devrait d’ailleurs parler plutôt de l’affaire « Meredith Kercher », cette jeune étudiante britannique d’origine indienne a été retrouvée, à demi-nue, violée et assassinée de 47 coups de couteaux, dans une villa de Pérouse, en Italie, au matin du 2 novembre 2007.





Amanda Knox, étudiante américaine, était la co-locataire de Meredith Kercher. Accusée du meurtre avec son petit ami, Raphaelle Sollecito, ils avaient été condamnés en 2009 respectivement à 26 et 25 ans de réclusion. Puis ils avaient été acquittés en appel deux ans plus tard. Mais la Cour de Cassation italienne, avait décidé qu’il y aurait un troisième procès. Celui-ci s’est tenu en janvier 2014. Le 30 janvier, les deux jeunes gens sont de nouveau condamnés. Entre temps Amanda Knox est rentrée aux Etats-Unis et ne s’est pas présentée devant la justice italienne, ce qui est interprété à l’époque comme un aveu de culpabilité. Mais le feuilleton n’est pas terminé !

Amanda Knox et son fiancé de l’époque, Raphaelle seront finalement acquitté définitivement en 2015 et en Janvier 2019, 12 ans après les faits, l’Italie a même été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir violé les droits d’Amanda Knox lors de ses premiers interrogatoires! La jeune femme a aujourd’hui 32 ans. Elle aurait pu tourner la page de cette incroyable histoire. Mais celle que la presse avait surnommée la « diabolique au visage d’Ange » vient de lancer aux Etats-Unis une série d’émissions sur les affaires criminelles « True crimes » qu’elle présente avec paraît-il beaucoup de succès.





Nos invités

Lionel Feuerstein, journaliste à France 2. A réalisé un documentaire pour le magazine de la rédaction « 13h15 le Samedi » en 2014, Philippe Corbé, correspondant RTL à New-York, Anne Le Nir, correspondante RTL à Rome.