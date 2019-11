Troyes : un professeur placé en détention pour "corruption de mineurs"

publié le 21/11/2019 à 15:10

Plusieurs élèves du Cours Saint-François-de-Sales, à Troyes, auraient été victimes d'échanges de photos de corps dénudés lors d'un séjour linguistique organisé sans autorisation par leur professeur d'Allemand.

Selon L'Est Eclair, cet enseignant aurait permis, voire favorisé, l'échange de ces images. À l'initiative du voyage scolaire, il avait lancé un appel aux dons pour limiter le coût du séjour, révèle le quotidien régional. "Pour les enfants issus de milieux modestes, il s'agit souvent de sortir pour la première fois du cadre familial et de construire des souvenirs inoubliables", avait expliqué l'enseignant dans la description du voyage proposé.

Après le séjour, les faits auraient été dénoncés par l'un des élèves. Une plainte a été déposée à l'encontre du professeur. Sans antécédents judiciaires, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après l'ouverture d'une information judiciaire pour "corruption de mineurs de plus de quinze ans et organisation de séjour sans autorisation administrative".

Après avoir enfreint son contrôle judiciaire, il a été placé en détention provisoire. L'enquête n'a toutefois pas révélé la présence d'images pédopornographiques à son domicile.