Allemagne : des policiers soupçonnés de sympathie avec l'extrême droite

publié le 16/09/2020 à 19:33

Presque trente policiers suspendus. Des perquisitions visant des policiers soupçonnés d'avoir diffusé de la propagande d'extrême droite sur des groupes de discussion ont été menées mercredi 16 septembre dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie du nord-Westphalie.

Trente-quatre bureaux de police et des appartements ont été perquisitionnés par quelque 200 policiers, a précisé le ministre conservateur Herbert Reul, qualifiant les contenus de ces conversations sur internet de "campagne de dénigrement des plus sales et des plus répugnantes".

L'enquête pour incitation à la haine raciale notamment vise actuellement 11 fonctionnaires de police et une procédure disciplinaire a été engagée contre 29 policiers au total, qui ont été suspendus. Dans des groupes de discussions sur la messagerie Whatsapp, une centaine de photos d'Adolf Hitler et de croix gammées ont été découvertes, ainsi que des drapeaux du Reich et un montage montrant un réfugié dans une chambre à gaz.

Des scandales de plus en plus fréquents

Le ministre régional de l'Intérieur a qualifié ces faits de "honte pour la police de Rhénanie du nord-Westphalie". "Les extrémistes de droite et les néo-nazis n'ont absolument rien à faire (...) dans notre police", a-t-il déclaré à Düsseldorf, capitale de l'État régional, devant la presse. L'Allemagne a été secouée ces derniers mois par plusieurs affaires de ce type au sein de ses services de sécurité.

En juillet, les enquêteurs avaient annoncé l'interpellation d'un ancien officier de police et de son épouse soupçonnés d'avoir envoyé des mails de menace à des responsables politiques et des personnalités publiques dans toute l'Allemagne. Fin juin, l'armée allemande avait annoncé la dissolution partielle de ses forces spéciales emblématiques, les KSK, à la suite de plusieurs scandales sur leur proximité avec l'extrême droite.