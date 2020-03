Afrique du Sud : des mesures extrêmes pour maintenir le confinement

publié le 29/03/2020 à 10:41

Samedi 28 mars, les forces de l'ordre sud-africaines ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser une foule qui se pressait devant un supermarché du quartier défavorisé de Yeoville, dans le centre de Johannesburg. 200 à 300 personnes, y compris des femmes et des enfants, formaient une longue file d'attente lorsque plusieurs policiers sont intervenus en ouvrant le feu "avant de reformer la file en faisant respecter les distances à coups de fouet", explique le journal Ouest-France.

Dans les zones les plus pauvres du pays "où les populations continuent à se presser en masse dans les commerces", les autorités peinent à faire respecter le dispositif de quarantaine. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent avec au moins 1.170 cas de contamination et un mort officiellement recensés. Le président Cyril Ramaphosa a ordonné, vendredi 27 mars, le confinement total de son pays pour une période de trois semaines afin de freiner la progression de la pandémie du coronavirus. 60 millions de Sud-Africains devront donc rester chez eux pour une durée de 21 jours.