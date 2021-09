Afghanistan : "L'héritage de Massoud n'est pas mort", assure son frère sur RTL

On compte deux morts et huit blessés après les manifestations dans plusieurs villes d'Afghanistan, réprimées par le pouvoir taliban. Dans la capitale, des coups de feu ont été tirés pour disperser la foule. Des manifestations pour dénoncer la prise de contrôle de la vallée du Panchir et une violente répression.

Depuis Genève, le frère du légendaire commandant Massoud, Ahmad Wali Massoud, lance un appel au soulèvement. Il estime que la bataille n'est pas perdue. "L'héritage de Massoud n'est pas mort parce que quand vous voyez des gens se soulever contre les talibans à Kaboul, à Mazâr-e Charîf, à Hérat et dans le Panchir, c'est ça son héritage", dit-il.

"Ses idées, sa vision, sont toujours avec nous. La seule chose qui peut encore sauver l'Afghanistan c'est justement cet héritage. Tant que l'esprit de Massoud perdurera, l'Afghanistan sera toujours en vie. Mais si cet esprit meurt, c'en sera fini de l'Afghanistan, mais tout est encore possible", selon Ahmad Wali Massoud.