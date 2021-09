Afghanistan : le coup de fil émouvant d'un père à ses enfants bloqués à Kaboul

En Afghanistan, même si le nouveau régime a déclaré toute manifestation illégale, un nouveau rassemblement est prévu d'ici vendredi, 20 ans jour pour jour après la mort du commandant Massoud, figure la lutte anti-Talibans. C'était le 9 septembre 2001.

Et alors que de nombreux Afghans souhaitent toujours fuir le pays, RTL vous propose ce document, ce coup de fil émouvant d'un père à ses enfants bloqués à Kaboul. La femme de Fawad et leurs trois enfants ont rejoint l’Afghanistan pour une dernière visite à la famille avant le départ des Américains. Ils étaient loin de se douter que les Talibans prendraient si vite le contrôle du pays.

Giti, 11 ans, l'aînée, devait faire sa rentrée en sixième il y a une semaine. Son garçon a 7 ans et la dernière 3 ans. Ancien interprète de l’armée française, Fawad, 34 ans, est arrivé en France il y a 10 ans. Resté à Rennes cet été, il n’est retourné qu’une fois au pays.

"On a très très peur des Talibans"

"Comment ça va, ma fille ?", demande-t-il. "On est chez notre tante. On ne sort pas dehors. On a très, très peur des Talibans", répond la fillette. "Et ta sœur, et ta mère et ton frère aussi ? Ils sont toujours à la maison ?", s'inquiète le père de famille. "On a peur", répond-elle encore. À leur papa resté en France, elle ne demande qu'une chose : qu'il "nous sorte vite, vite d'ici".