Afghanistan : disparu dans le chaos de l'aéroport de Kaboul, un bébé retrouve sa famille

L'image avait ému le monde entier, alors que l'Afghanistan plongeait dans le chaos. En août dernier, un bébé - Sohail Ahmadi - avait disparu lors de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Au début du mois de janvier, sa famille a enfin pu le retrouver, après cinq mois de séparation.

Tendu à un soldat américain, l'enfant avait été séparé de son père (voir l'image plus bas). Malgré de longues recherches, les parents n'avaient pas pu le retrouver et avaient dû partir pour les États-Unis, trois jours plus tard.

Désormais, on en sait davantage sur cette histoire. En effet, Hamid Safi, chauffeur de taxi à Kaboul a expliqué à l'AFP, avoir retrouvé l'enfant quelques heures après l'image bouleversante. "Je l'ai apporté à des femmes pour qu'elles l'allaitent", sans succès.

"J'ai continué à chercher sa famille", jure le jeune homme de 29 ans qui s'était rendu à l'aéroport pour déposer son propre frère évacué.



Un départ prochain vers les États-Unis ?

Aidés par les réseaux sociaux et la police, l'enfant a été confié à son grand-père. Celui-ci espère aujourd'hui que l'enfant pourra rejoindre ses parents et ses frères et sœurs, installés aux États-Unis. Ceux-ci ont pris contact avec les autorités, mais le processus pourrait toutefois être long.

Le père, lui, n'a pas caché sa joie : "Nous étions dans un triste état ces cinq derniers mois (...) Mais quand nous avons trouvé notre bébé, nous étions heureux que Dieu nous ait rendu notre enfant", a-t-il déclaré à nos confrères de l'AFP.

Le père tendant son enfant à bout de bras aux soldats américains, le 20 août 2021. Crédit : Courtesy of Omar Haidiri / AFP