Affaire Khashoggi : quand le bourreau et le fils de sa victime se serrent la main

publié le 26/10/2018 à 21:01

Condoléances sincères ou mise en scène forcée ? La scène se déroule mardi 23 octobre au Palais Royal à Riyad, en Arabie saoudite. Le prince héritier saoudien Mohamed ben Salmane et son père reçoivent le fils et le frère de Jamal Khashoggi, journaliste assassiné le 2 octobre. Sur cette photo glaçante, le prince héritier - bourreau, sans doute, de Jamal Khashoggi -, sert la main de Salah, le fils de sa victime. Le visage fermé, le regard noir de Salah, marquent la photo.



La possibilité même d'une telle rencontre interpelle, quelques jours après que l'Arabie saoudite a reconnu la mort du journaliste. "C'est une photo traditionnelle, le fils Khashoggi vient saluer son maître avant de saluer l'assassin de son père. Quand vous êtes Saoudien, vous n'avez pas le choix lorsqu'il s'agit d'un ordre venu tout en haut du pouvoir", commente Christine Ockrent, auteure du livre Le prince mystère de l'Arabie Saoudite (éd. Robert Laffont).

Les deux hommes portent le shemagh, la coiffe traditionnelle à damiers rouges et blancs. La robe blanche traditionnelle, la dishdasha, de Salah Khashoggi, est froissée. Les Khashoggi connaissent bien la famille royale. "C'est une grande famille qui fait partie du système saoudien. Jamal Khashoggi a été éliminé car il connaissait trop bien le système de l'intérieur et il avait acquis trop de pouvoir dans les cercles politico-médiatiques à Washington", explique Christine Ockrent.

Salah Khashoggi autorisé à quitter le pays

Mohamed ben Salmane se devait de réagir et de reprendre la main publiquement. En arrière plan, un caméran filme la scène. Cette rencontre a tout de suite était diffusée sur le web, mais impossible de trouver une version avec du son. L'agence de presse officielle, SPA, a simplement raconté que Salah Kashoggi avait "grandement remercié le prince héritier".



Pour Christine Ockrent, "le simple fait que la cour royale ait voulu cette photo était une façon de signifier aux Saoudiens qu'il n'y avait pas d'antagonisme entre la famille Khashoggi et le prince héritier. Mohamed ben Salmane a compris l'importance de la communication et des réseaux sociaux". Salah Kashoggi, qui avait interdiction de quitter le pays, a pu enfin partir d'Arabie Saoudite jeudi 25 octobre. Il a trouvé refuge aux États-Unis, où vivent déjà ses frères.