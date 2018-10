publié le 24/10/2018 à 13:50

Salah et Sahel Khashoggi affichent des visages fermés. Mardi 23 octobre, ils étaient invités à rencontrer le roi et le prince d'Arabie saoudite, à Riyad, dans le palais royal. Une rencontre pendant laquelle le roi Salmane et le prince héritier Mohammed ben Salmane (surnommé MBS) ont présenté leurs condoléances pour la mort de Jamal Khashoggi.



Le journaliste critique du royaume sunnite a été assassiné, selon la version turque, dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre dernier par un commando de 15 personnes. Riyad est directement mis en cause dans cette affaire.



D'après les images immortalisées pendant la rencontre, l'ambiance semble être froide, si ce n'est glaciale. Les photos prêtent en tout cas à des commentaires de la part d'observateurs aguerris, sur les réseaux sociaux.

Comme Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste de la politique américaine. Selon lui, la poignée de main entre le fils Khashoggi et MBS souligne ce qu'est une véritable dictature qui se traduit dans "les yeux du fils Khashoggi contraint, alors qu'il est assigné à résidence en Arabie saoudite, de serrer la main de MBS".

Quand on lit sur Twitter les dénonciations de #dictature en France…Regardez cette photo, regardez les yeux du fils #Khashoggi contraint, alors qu'il est assigné à résidence en #ArabieSaoudite, de serrer la main de MBS. C'est CA, 1 dictature (sans prétendre à l'exhaustivité) RT+1 https://t.co/zzvmbxMQ6Y — Corentin Sellin (@CorentinSellin) 23 octobre 2018

Autre détail qui a retenu l'attention, sur une deuxième image. Cette fois, c'est Romain Caillet, spécialiste des questions islamistes, qui remarque la main du garde saoudien "prêt à dégainer son arme". On voit en effet que sa main est posée sur son étui à pistolet.



Le garde saoudien prêt à dégainer son arme, pendant que le roi Salman et son fils MBS reçoivent le fils de Jamal Khashoggi, pas génial en terme de communication... pic.twitter.com/DdF8tIozKf — Romain Caillet (@RomainCaillet) 23 octobre 2018

Le 24 octobre, le président du Conseil européen Donald Tusk a réclamé que toute la lumière soit faite sur "l'assassinat choquant" du journaliste saoudien , "quel qu'en soit l'auteur".