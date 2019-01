publié le 14/01/2019 à 10:47

La prison comme maison de retraite. Au Japon, de plus en plus de retraités n'hésitent plus à jouer les délinquants pour finir en prison. Le correspondant du journal Le Monde a rencontré un vieil homme, 78 ans, qui rend visite à son ami du même âge. "Ce n'est pas un vrai criminel", dit-il, "il a été arrêté pour vol à l'étalage dans une supérette mais il voulait se faire arrêter. En prison, il a chaud, il est nourri et quand il est malade, on s'occupe de lui". L'homme conclut qu'un jour, il faudra peut-être qu'il fasse comme lui.



Le phénomène est apparu il y a une dizaine d'années au Japon et depuis, il ne cesse d'augmenter. En décembre dernier, 31% des personnes arrêtées au Japon avaient plus de 65 ans. Elles étaient moins de 6% en 2000.

Le Monde explique ce phénomène par la crise que connaît le pays. Avec le vieillissement de la population, les retraités ont vu leurs pensions chuter. Certains sont obligés de travailler jusqu'à 70 ans et plus pour gagner... presque rien. La faute aussi à la solitude. Fini les familles où trois générations vivaient sous le même toit. Le divorce est aussi passé par là.

6 millions de Japonais âgés vivent dans un isolement quasi-totale.