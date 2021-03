publié le 03/03/2021 à 16:35

Une coïncidence incroyable. Une jeune femme de 27 ans a perdu les eaux mardi 2 mars dans un TER entre Pont-sur-Yonne et Sens avant de mettre au monde son cinquième enfant, un petit garçon. Une situation cocasse, alors qu'il lui était arrivé exactement la même chose il y a deux ans, sur la même ligne et avec le même contrôleur.

"Au bout de quelques minutes, je lui demande si elle a déjà vécu cette situation-là un jour", raconte Brice Lanvin. La jeune femme lui répond alors par la positive et explique que les pompiers étaient venus la chercher en gare de Montereau. C'est le déclic chez le contrôleur et sapeur-pompier volontaire : "Je lui ai dit 'écoutez, c'est bien ce qu'il me semblait, je vous ai reconnue', en fait le contrôleur c'était déjà moi".



Brice Lanvin explique alors la situation à la médecin du SAMU, avant de préciser que la jeune femme de 27 ans avait déjà perdu les eaux dans le train pour son quatrième enfant et qu'il était également présent à ce moment-là. Selon lui, la médecin est restée pantoise, lui lançant "mais ce n'est pas possible, vous allez devenir parrain des deux !".