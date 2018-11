De plus en plus d'éléphanteaux naissent sans défenses

publié le 27/11/2018 à 10:24

De plus en plus d'éléphants naissent sans leurs défenses en ivoire. J’ai été sidérée par cette enquête qui nous apprend qu’en une quinzaine d’années seulement, dans certaines régions d’Afrique, près de 100% des femelles sont nées sans défenses. Les éléphanteaux viennent au monde sans leurs précieuses défenses. Et pourquoi donc ? Pour se protéger de nous les hommes ou plutôt de ces braconniers sans foi ni loi qui font commerce de l’ivoire.



La nature est tellement bien faite que, pour ne plus qu'ils aient à faire face à ce danger, la génétique des éléphants s’est totalement modifiée. À force de tuer les pachydermes aux grosses défenses, ce sont ceux qui en avaient de toutes petites qui se sont reproduit et voilà comment on en est arrivés là. Je rappelle que chaque année 40.000 éléphants d’Afrique sont victimes de trafiquants d’ivoire.

La nature s'adapte à tout

Avant, ce qui signait l’éléphant fort, c’était d’avoir de grosses défenses, maintenant, ceux qui résistent aux chasseurs : ce sont ceux qui n’en ont pas ! La nature s’adapte à tout, même à la connerie humaine ou, si vous préférez, aux trafics mafieux. Sans défense, les éléphants vont enfin avoir la paix.

Vous imaginez un peu à quoi pourrait ressembler le monde de demain si on continue comme ça ? Pour se protéger de nos instincts voraces les rhinocéros vont bientôt naître sans cornes ? Les tigres sans griffes et sans dents ? Parce que cornes, griffes et dents font la joie des trafiquants ? Sauf qu’un rhinocéros sans corne, un tigre sans dents, et un éléphant sans défense… Eh ben justement, c’est sans défense ! Et être sans défense, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et dans notre monde de violence, eh ben, ce n’est pas une bonne nouvelle, et c’est hélas comme ça !