L'acteur Francis Mossman, connu dans "Spartacus", décède à l'âge de 33 ans

Il avait 33 ans. L'acteur Francis Mossman, qui a notamment joué dans la série Spartacus diffusée sur W9 ou encore le film The Amazing Extraordinay Friends (2008) est décédé le samedi 14 août à son domicile à Sydney en Australie.

Son agent, Kathryn Rawlings, a confirmé le décès prématuré du jeune acteur, sans citer la cause, rapporte The Hollywood Reporter. L'agence de Francis Mossman s'est exprimée à la suite de la triste nouvelle : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Francis Mossman. Francis fait partie de KR Actors whānau depuis de nombreuses années et était très apprécié dans l'industrie et par ses pairs. Toujours un rayon de lumière et un puits de positivité et de plaisir, Francis va beaucoup nous manquer. Nos cœurs vont à Francis et à sa famille pendant cette période incroyablement difficile".

Autre que Spartacus diffusée de 2010 à 2013 sur W9, le jeune acteur a également tenu le personnage de Stevie Hughe dans la web-série LGBTQ The Horizon. Son dernier rôle était dans un court-métrage nommé Dis-Connect.

Ses frères et sœurs ont lancé une cagnotte en ligne afin de rapatrier son corps auprès des siens en Nouvelle-Zélande. Un geste mis à mal par la situation sanitaire critique que traverse l'Australie. Ils le décrivent comme "une force énergique et un frère et un fils bien-aimés. Il était un membre très respecté de la communauté des acteurs et a trouvé une communauté familiale solidaire et attachante à Sydney. Son sourire et sa présence énergique manqueront beaucoup à ceux qui ont la chance de l'avoir connu", a communiqué sa famille.