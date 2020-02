VIDÉO - Un chiot handicapé et un pigeon qui ne peut voler émeuvent les internautes

publié le 18/02/2020 à 20:49

Il n'aura fallu que quelques jours à internet pour s'enticher de ces deux petits êtres. Unis dans leur malheur, un tout jeune chihuahua et un pigeon un peu plus âgé ne se quittent plus, pour le plus grand bonheur du refuge qui les accueille.

La Mia Foundation, centre animalier qui recueille majoritairement, selon Ouest France, des animaux nés avec des malformations congénitales, compte depuis peu parmi ses pensionnaires Lundy, un chihuahua âgé de deux mois, incapable de marcher en raison d'une probable lésion à la moelle épinière.

Herman, un pigeon plutôt âgé, ne peut quant à lui plus voler. "J’ai placé Herman sur un lit pour chien et j’ai commencé à prendre soin de Lundy, explique Sue Rogers, leur ange gardien. J’ai décidé de placer soigneusement Lundy dans le même lit pour chien à côté de lui. Ils ont commencé à interagir immédiatement, de façon très touchante."

L'amitié naissante entre les deux comparses transparaît désormais sur une série de clichés qui ont rapidement séduit les internautes du monde entier. Selon la page Facebook de la Mia Foundation, "presque 5 millions de personnes" ont été touchées par cette histoire en moins de 24 heures et de nombreux dons ont suivi.

Le refuge espère ainsi pouvoir offrir un fauteuil roulant au petit chihuahua et lui permettre de trouver une famille d'accueil.