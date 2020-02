Vosges : sept chiens sauvés d'une maison de l'horreur

publié le 07/02/2020 à 00:42

Sauvés in extremis de "conditions horribles". La Société protectrice des animaux de Saint-Dié-des-Vosges a récemment découvert une scène sordide, une maison de l'horreur dans laquelle vivaient une dizaine de chiens. Sept ont été retrouvés vivants.

Tout a commencé avec Yoda, petit chiot âgé de quatre mois retrouvé dans une poubelle. Après avoir mené l'enquête, comme l'explique La Dépêche, la SPA saisit, en plusieurs fois, sept autres chiots, dont l'un a malheureusement dû être euthanasié.

"Ce chien était dans un état comateux, d’une maigreur extrême, présentait quelques excoriations sur la face et exhalait une forte odeur d’urée…", explique un vétérinaire dans un rapport publié par la SPA.

Une cagnotte pour financer les soins

Les sept chiens sont désormais accueillis par la SPA locale, deux autres ont été retrouvés morts au domicile du propriétaire. Ils étaient donc dix, au bout du compte, à vivre dans cette maison de l'horreur.

"Ils étaient dans un état cachectique, enfermés dans des cages minuscules, affamés et assoiffés, aucune sortie en extérieur ne leur était accordée, en témoigne la longueur de leurs griffes" explique la SPA sur Facebook.

"Notre équipe a immédiatement conduit les chiens chez un vétérinaire afin qu'ils soient tous auscultés en urgence : en plus des problèmes de reins décelés, qui nécessiteront pour grand nombre d'entre eux un traitement à vie, tous sont également porteurs de parasites internes (vers) et externes (poux de chiens)", peut-on encore lire.



Pour que les sept rescapés puissent correctement se remettre des conditions désastreuses dans lesquelles ils ont été retrouvés, la SPA de Saint-Dié a lancé une cagnotte Leetchi pour subvenir aux frais alimentaires et aux soins nécessaires.