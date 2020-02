États-Unis : perdu depuis 3 ans, son chien réapparaît sur une canette de bière

publié le 06/02/2020 à 01:46

"J’étais sûre que c’était elle, je l’ai tout de suite reconnue". Il fallait pourtant avoir l’œil. Alors qu'elle surfait sur internet, Monica, une Américaine vivant dans l'État du Minnesota a été interpellée par l'encart publicitaire d'une marque de bière.

Sur la canette, un regard familier. Car, dans le cadre d'une campagne lancée par un refuge situé en Floride, des photos d'animaux à adopter ornent les étiquettes d'une bière locale. À ce moment précis, elle en est sûre, c'est le regard de sa chienne Hazel, disparue trois ans plus tôt lors d'un déménagement, qu'elle croise.

À en croire la publicité, le chien en question s'appelle Dayday, mais pour notre internaute, cela ne fait aucun doute. "Je pensais à elle tous les jours. J’étais triste de ne pas savoir ce qu’il lui était arrivé. Et là, je n’en croyais pas mes yeux en découvrant cette pub. J’étais sûre que c’était elle, je l’ai tout de suite reconnue", explique-t-elle dans une interview à la télévision américaine repérée par Ouest France.

Identifiée grâce à sa puce

Naturellement, le refuge demande des détails à la propriétaire qui leur fournit son carnet de santé et des photos de sa chienne perdue. La ressemblance est frappante et le doute s'estompe définitivement après la vérification de la puce d'identification de la chienne, qui indique l'ancienne adresse de Monica. Trois ans après sa disparition, grâce à un heureux hasard la chienne et sa maîtresse sont désormais réunies.