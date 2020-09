Royaume-Uni : elle obtient son permis de conduire après 17 tentatives

publié le 02/09/2020 à 11:28

"Soulagée !", confie Platinum Williams au média britannique The Daily Mail. Et il y a de quoi ! En effet, cette jeune mère de famille britannique, âgée de 31 ans, a dû passer pas moins de 17 fois le permis de conduire pour finalement l’obtenir le 31 juillet dernier, à Watford au Royaume-Uni.

Platinum Williams avait pourtant mis toutes les chances de son côté : elle avait choisi une auto-école avec un bon taux de réussite et "un examinateur indulgent", précise le journal Ouest-France. "Je n’avais plus confiance en moi, je me disais que je n’étais bonne à rien, et je passais des journées entière à pleurer dans mon lit", explique-t-elle au Daily Mail.

Désespérée, la jeune mère de famille tente alors une dernière auto-école à Watford, au nord-est de Londres. Elle ne cache pas son parcours du combattant au moniteur qui lui conseille avant tout de rester calme et sereine. Trente heures de conduite passent, et la voici à nouveau en train de passer l'examen de conduite, avec succès cette fois. Platinum Williams se réjouit et précise qu’elle fera tout pour "garder son permis" afin de lui éviter un énième retour à l’école.