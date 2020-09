Écosse : un mouton a été vendu plus de 400.000 euros aux enchères, un record

publié le 01/09/2020 à 22:08

Lors d'une vente aux enchères, organisée le 27 août à Lanark en Écosse, un mouton a été adjugé au prix de 367.500 livres, soit environ 410.000 euros. "Double Diamond", décrit comme parfait "en tout point", devient ainsi le mouton le plus cher de l'histoire.

Ce mouton de race texel, âgé de six mois, appartenait à un éleveur qui vit près de Manchester. Les enchères le concernant avaient débuté au prix de 10.000 livres, pour finalement s'élever à plus de 360.000 livres. Pour l'acquérir, trois fermiers ont dû s'associer, rapporte le média Sky News.

Officiellement, il s'agit du prix le plus cher auquel un ovin ait été acheté. "Double Diamond" détient ainsi un nouveau record. Le précédent avait été établi par un autre mouton de race texel en 2009, "Deveronvale Perfection", qui avait été adjugé au prix de 231.000 livres, soit un peu plus de 258.000 euros.

Et si ce mouton vaut aussi cher, c'est parce qu'il est considéré comme "un animal à part" par les professionnels, qui sont conscients du solide pedigree de "Double Diamond". "C’est tout simplement un animal hors-norme. C’est un mouton énorme, avec une personnalité et une structure corporelle géniales, ce qui fait partie des choses importantes pour la reproduction", a expliqué Jeff Aiken, l'un des trois acheteurs. Ce dernier explique que "la tête, la couleur de la laine, la couleur autour de ses yeux, les pattes" du mouton sont "parfaites à tous points de vue ".

Ainsi, l'objectif pour les nouveaux propriétaires de "Double Diamond" c'est d'introduire le précieux mouton dans plusieurs troupeaux, dans le but que ce dernier saille des brebis. "Nous espérons qu’il vivra longtemps. Tant qu’il sera en bonne santé et en bonne forme, nous continuerons à l’utiliser et à le faire se reproduire", a déclaré Jeff Aiken.