SpaceX et la Nasa publient des centaines de photos de leur vol historique vers l'ISS

Vue du lancement de la mission Crew Demo 2 de SpaceX et de la Nasa

Vue du lancement de la mission Crew Demo 2 de SpaceX et de la Nasa Crédits : Nasa | Date :

publié le 08/06/2020 à 15:25

Un lancement pour l'histoire et désormais des centaines de photos pour le documenter. La Nasa et SpaceX ont réalisé le 30 mai le premier vol habité commercial à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Après 19 heures de voyage, deux astronautes américains vétérans des vols spatiaux, Doug Hurley et Robert Behnken, ont rejoint l'ISS située à 400 kilomètres de la Terre à bord d'une capsule Crew Dragon opérée par l'entreprise d'Elon Musk.

Cette mission, suivie dans le monde entier, ouvre une nouvelle page pour l'exploration spatiale. Elle signe le grand retour des États-Unis parmi les puissances capables d'envoyer des hommes dans l'espace depuis leur propre sol et la fin du monopole russe dans les rotations d'équipage vers l'ISS. Elle pose aussi les jalons du futur avènement du tourisme spatial.

Quelques jours après cette première phase réussie, la Nasa et SpaceX ont partagé des centaines de photographies gravant à jamais la séquence dans le marbre. L'agence spatiale a publié plusieurs centaines de clichés à visionner sur Flickr tandis que l'entreprise d'Elon Musk s'est contentée d'une sélection d'une vingtaine de photos ressassant les moments forts de la journée.