Un nouvel objet céleste détecté grâce aux ondes gravitationnelles

publié le 25/06/2020 à 22:23

Une nouvelle découverte et de nouvelles questions : un objet céleste, situé à 800 millions d'années lumière, a été détecté grâce aux ondes gravitationnelles. Si les astronomes ont réussi à déceler sa masse, comprise entre le plus petit trou noir et la plus grosse étoile à neutrons, sa nature reste un mystère.

"Une fois de plus, l'observation des ondes gravitationnelles révèle l'inconnu. L'objet le plus léger de ce système a une masse qui n'a jamais été observée auparavant", a déclaré Giovanni Losurdo, de l'Institut national de physique nucléaire italien et porte-parole de la LIGO Scientific Collaboration (LSC) dans un communiqué.

D'après une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, ce nouveau signal détecté a été émis il y a environ 800 millions d'années lumière, lorsque l'objet mystérieux a fusionné avec un trou noir.

Une "mystérieuse zone grise"

Depuis longtemps, les astronomes s'interrogent sur le manque d'observations d'objets compacts ayant des masses comprises entre 2,5 à 5 masses solaires, "une gamme de masses apparemment trop légères pour un trou noir et trop lourdes pour une étoile à neutrons". C'est une "mystérieuse zone grise" dans laquelle ce nouvel objet vient se glisser.

Cet objet céleste est donc "une nouvelle découverte, qui soulève de nouvelles questions. Quelle est sa nature ?", s'interrogent les astronomes.

Le 14 août 2019, des ondes gravitationnelles sont arrivées jusqu'aux détecteurs américains Ligo et européen Virgo. L'instrument américain LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), composé de deux installations distinctes, avait déjà permis en septembre 2015 la première observation directe de ces ondes qu'Albert Einstein avait prédites dans sa théorie de la relativité générale.