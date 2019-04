Français : buvons-nous trop d'alcool ?

publié le 21/01/2019 à 07:00

En France, un adulte consomme en moyenne 27 grammes d'alcool pur par jour, soit 2,7 verres. Boire une bière le soir en rentrant du travail pour décompresser, fêter la fin de la semaine dès le jeudi autour d'un apéro entre amis, ouvrir une bonne bouteille en amoureux, accompagner son déjeuner d'un verre de vin…: au-delà de la polémique que les propos du Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ont suscitée, c’est le rapport des Français à l’alcool en général que l’on interroge ici. A quel moment notre consommation d'alcool commence-t-elle à poser problème ? Tradition et art de vivre à la française, le vin est-il un alcool comme les autres ?

Invités

- Bernard Basset, médecin spécialiste en santé publique et vice-président de l'ANPA (l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)

- Thierry Dessauve, créateur du guide des vins « Bettane & Desseauve » (Editions Flammarion et disponible sur l’appli gratuite "Grand Tasting" qui est un également un festival des grands vins en France se développant à l'étranger), journaliste expert en vin pour le magazine En Magnum, le JDD, Paris Match

- Périco Legasse, chroniqueur gastronomique et rédacteur en chef à Marianne

