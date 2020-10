Un sosie de Didier Raoult mis en scène dans un clip de rap

publié le 11/10/2020 à 01:30

Alors que le collectif de rappeurs marseillais 13 Organisé a sorti un premier album très attendu, vendredi 9 octobre, les artistes ont décidé d'adresser un clin d'œil à Didier Raoult dans "L'étoile sur le maillot", l'un des clips du projet.

Jul et ses camarades ont fait appel aux services d'un sosie du directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille. L'homme apparaît au début de la vidéo. En plus de sa forte ressemblance physique avec le célèbre infectiologue, l'acteur arbore la même blouse blanche et les mêmes lunettes que lui.

Le ton est d'ailleurs donné dès le début du morceau, à travers les paroles de l'Algérino, l'un des rappeurs du collectif : "A Marseille, ça vend du shit et de la chloroquine". Le musicien fait ainsi référence au produit préconisé, au début de la crise sanitaire, par le professeur Raoult pour soigner les patients atteints du Covid-19. Un traitement dont l'efficacité a depuis été démentie par plusieurs études.