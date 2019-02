VIDÉO - Super Bowl 2019 : l'écoute d'une chanson de Bob l'Éponge explose

publié le 11/02/2019 à 11:58

Si le show du Super Bowl n'a pas fait l'unanimité, il y en a un qui en a profité : c'est Bob l'Éponge. Après la finale de football américain, une chanson interprétée par le personnage de dessin animé a enregistré une explosion de ses écoutes.



Lors d'un épisode, Bob l'Éponge assure le concert de la mi-temps du Super Bowl, en chantant "Sweet Victory". Dans les jours qui ont suivi la compétition de cette année entre les New England Patriots et Los Angeles Rams, les téléchargements et les écoutes en ligne de cette chanson ont augmenté de 566%, selon les chiffres de l'agence Nielsen Music, repérés par Billboard.

Le concert de la mi-temps était assuré en partie par Travis Scott. Le rappeur a débuté son show par un extrait de la séquence du fameux épisode de Bob l'Éponge afin de rendre hommage à Stephen Hillenburg, le créateur du personnage, décédé en novembre. Cette référence a suscité un regain d'intérêt pour le morceau, qui apparaît sur The Yellow Album, paru en 2005.