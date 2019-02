VIDÉO - "Toy Story 4" : Woody et Bergère s'invitent au Super Bowl 2019

publié le 04/02/2019 à 11:50

Les jouets les plus célèbres de Pixar-Disney sont bientôt de retour. Le 26 juin 2019, Woody, Buzz l’Éclair, Zig-Zag et leurs compagnons seront les héros de Toy Story 4. À l'occasion de la finale du Super Bowl, les héros et héroïnes ont dévoilé un nouvel aperçu de leur prochaine aventure, dans un teaser survitaminé.



Dans ce nouvel opus, Woody retrouvera une ancienne amie, Bergère, absente depuis Toy Story 3 (2010). La figurine de porcelaine est complètement transformée dans Toy Story 4, où elle est désormais une héroïne des temps modernes.

Grâce au synopsis officiel du film, relayé par le média américain Collider, on apprend que lors des retrouvailles entre Woody et Bergère, ils se rendront compte qu'ils ne partagent plus du tout la même signification du mot "jouet", mais que cette différence deviendra vite "le cadet de leurs soucis".