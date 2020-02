Sarthe : un chat retrouvé six ans après sa disparition, à 800km de chez lui

publié le 18/02/2020 à 14:12

Un chat disparu il y a six ans a retrouvé ses propriétaires à Saint-Mars-la-Brière, dans la Sarthe. La chatte Poupoune, de la race Angora, a été retrouvée sur la route par un automobiliste dans un très mauvais état, relate Le Parisien, dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire à plus de 800 kilomètres de chez elle.

Poupoune a ensuite été prise en charge par la SPA de Salon-de-Provence. "Elle n'avait plus de poils, elle tremblait. On se demandait même si elle allait survivre", raconte Noëlle Battarel, responsable bénévole chats de la SPA à Ouest France. C'est lorsqu'il l'a soignée que le vétérinaire découvre qu'elle est pucée, et identifie ses propriétaires.

Une autre bénévole de la SPA, Julie, raconte la scène : "J'ai laissé un message sur le portable d'Elyssia, la maîtresse de Poupoune, qui m'a rappelée dans la journée. Elle n'en revenait pas, d'autant qu'elle n'a jamais habité par ici !". Personne ne sait comment le chat est arrivé jusque-là.

De l'importance de pucer ses chats

La propriétaire de Poupoune "était ravie". "Depuis qu'elle l'a reprise, elle nous donne des nouvelles tous les jours", relate Julie.

Grâce aux bénévoles de la SPA travaillant à la SNCF, le chat a été ramené jusqu'à chez lui, dans la Sarthe. "On a déjà connu la même histoire il y a quelques mois", précise Noëlle Battarel. Dans le Var, un chat perdu depuis quatre ans avait été ramené à son propriétaire. "Ça montre l'importance de pucer les chats", concluent les bénévoles.