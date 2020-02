Var : un chat retrouvé quatre ans après sa disparition

publié le 06/02/2020 à 00:58

"Madame, nous venons de retrouver Héclair !". Sandrine, habitante de La Valette-du-Var, avait perdu l'espoir d'entendre cette phrase. Il y a quatre ans, elle a perdu Héclair, son chat. Ce dernier a été retrouvé par une clinique vétérinaire à quelques kilomètres de son domicile le 16 janvier dernier, raconte France Bleu Provence.

"Une personne de l'Association Gardéenne de protection féline a nourri mon chat et l'a emmené chez le vétérinaire. Grâce à sa puce, le professionnel a pu me retrouver... J'ai encore du mal à y croire", affirme Sandrine.

La propriétaire d'Héclair précise que "la clinique vétérinaire de La Garde n'avait jamais vécu de retrouvailles aussi tardives". "Habituellement, les chats sont retrouvés quelques semaines après leur disparition, mais pour moi, ce fut au bout de quatre ans !", s'exclame-t-elle.

Le chat a été retrouvé grâce à sa puce électronique

Le chat Héclair a été retrouvé grâce à sa puce électronique qui permet d'identifier son propriétaire. Lorsqu'il a disparu, Sandrine a ainsi signalé sa perte sur la plateforme Icad (Identification des carnivores domestiques) qui centralise les identités des chats et des chiens.

Après quelques temps sans nouvelles, elle perd espoir. "Les semaines, les mois et les années sont passées et je n'ai jamais eu de nouvelles d'Héclair. Au bout de deux ans, je me suis même résignée à adopter un nouveau chat...", avoue-t-elle.

Conclusion : identifier son animal permet vraiment de le retrouver en cas de perte. Si l'identification est obligatoire depuis 2012, plus d'un chat sur deux ne serait pas pucé par son propriétaire.