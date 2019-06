Comment sont nées les fleurs ?

publié le 12/06/2019 à 12:59

Quand les fleurs sont-elles arrivées sur Terre ? Qu'est-ce qui permet de dater leur apparition ? Est-ce qu'elles se sont développées rapidement ?

Pourquoi les fleurs sont-elles colorées ? Pourquoi certaines sentent-elles très bon ? Pourquoi d'autres sentent mauvais ?



Comment une plante fabrique-telle de la couleur ? Comment les fleurs sont-elles manipulées par les humains ? Est-ce inquiétant de manipuler les fleurs ? Quelles variétés avons nous inventées ou croisées ? Existe-t-il des fleurs dangereuses pour les humains ?

Comment certaines fleurs arrivent à séduire des insectes mâles ?

Un monde sans fleurs serait inimaginable et pourtant, pendant plus de 300 millions d’années, les plantes se sont passées d’elles.

Avec notre invité le chercheur François Parcy, on plonge dans l’univers de ces créatures intelligentes, manipulatrices et sexuellement débridées !





L-histoire-secrete-des-fleurs

à lire : L'histoire secrète des fleurs chez HumenSciences.