Les fleurs ont des effets thérapeutiques, selon une étude américaine

03/06/2019

Offrir des fleurs est un beau cadeau : plus qu'un simple geste amical, les fleurs fraîches auraient des effets thérapeutiques ! C'est ce que révèle une étude de la Société Américaine d'Horticulture.



Cette étude a été menée auprès de patients d'hôpitaux ayant été opérés dans la zone abdominale. Les chercheurs ont réparti 90 patients dans différentes chambres. Certaines étaient ornées de plantes, d'autres non.

Les chercheurs ont ainsi conclu que les patients dans les chambres avec des fleurs bénéficiaient d'une pression sanguine plus basse, d'un rythme cardiaque plus lent et montraient moins de signes de douleurs, d'anxiété ou de fatigue. Ce qui a permis aux patients des chambres avec fleurs de consommer moins d'anti-douleurs.

Ceux-ci se sont d'ailleurs dit plus satisfaits et plus heureux que les patients logeant dans des chambres sans fleurs. Les chercheurs ont ainsi conclu qu'orner les chambres d'hôpital de fleurs et de plantes serait un moyen économique et complémentaire pour aider les patients à se remettre d'une opération.