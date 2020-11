publié le 25/11/2020 à 15:17

Il a passé la quasi totalité de sa vie avec une pièce de monnaie coincée dans la narine droite. En Russie, un homme de 59 ans s'est présenté à un hôpital de Zelenograd, en banlieue de Moscou le 20 novembre dernier, se plaignant de ne plus pouvoir respirer normalement depuis plusieurs mois. L'homme avait la narine droite complètement bouchée.

Les médecins l'ont donc examiné et après une tomographie, ils ont établi qu'un corps étranger, "de densité pierreuse" et de forme arrondie, se trouvait coincé dans le nasopharynx, au plus profond de la paroi nasale, explique un communiqué officiel du département de la Santé de Moscou, repris par Ouest-France. Il s'agissait en fait d'un kopeck, une pièce de monnaie russe, l'équivalent du centime d'euro, de 15mm de diamètre.

Pendant une heure et demie, les spécialistes de l'hôpital ont réalisé une opération endoscopique pour retirer la pièce de monnaie. L'opération a nécessité une anesthésie générale et l'ablation d'une partie du cartilage, précise le communiqué. En effet, l'objet était comme fossilisé, recouvert d'une croute pierreuse, la rhinolite. Pour cause, ce kopeck était coincé depuis... 53 ans !

Монета, на полвека застрявшая в носу россиянина: фото ископаемого https://t.co/VBXEQHHu0b — МК (@mkomsomolets) November 23, 2020

Une bêtise à l'âge de 6 ans

En découvrant la pièce de monnaie sur les images de la tomographie, l'homme de 59 ans s'est rappelé comme un flash, d'un évènement de sa petite enfance. À l'âge de 6 ans, il s'était enfoncé une pièce de 1 kopeck dans le nez et l'avait caché à sa mère de peur de se faire disputer. Il n'a donc rien dit et a fini par oublier cet incident, loin de se douter que la pièce allait rester coincée plus de 50 ans dans sa narine.