publié le 25/01/2020 à 09:02

Je vous propose trois réponses, à vous de trouver la bonne : parce que le cerveau est programmable, il enregistre à quelle heure il faut se réveiller; le radio-réveil émet des sons très discret avant l’heure H pour nous réveiller en douceur; c’est une impression exactement comme la file de droite qui va plus vite que la file de gauche dans les embouteillages.

Vous avez trouvé ? Il y avait un piège aujourd’hui car il n’y avait pas une, mais deux bonnes réponses : la 1 et la 3 ! Oui, bien sûr, votre cerveau est programmable ! Même sans regarder l’heure, en journée, vous savez à un moment qu’il faut aller chercher les enfants à l’école, vous savez que vous avez convenu d’un rendez-vous à 14h30 avec untel... Donc, oui, quand vous programmez votre réveil pour une heure précise le lendemain matin, et bien vous avez aussi programmé votre cerveau, et il est donc normal qu’il vous réveille avant l’heure H. Seulement voilà, parfois, il vous réveille aussi trop tôt, un demi-heure ou une heure avant l’heure H, et là, vous êtes en colère. C’est la faute bien entendu aux cycles de sommeil, selon que vous êtes en plein sommeil paradoxal, profond, ou au contraire, léger, vous êtes plus ou moins difficile à réveiller.

Quasiment tout le temps réveillé par la radio et non par le cerveau

Et ce, tout simplement parce qu’il vous arrive aussi d’être réveillé par votre radio-réveil avec RTL bien entendu. Et même, peut-être en fait que vous êtes quasiment tout le temps réveillé par la radio, et seulement exceptionnellement par votre cerveau ! Seulement voilà : c’est comme les trains qui arrivent à l’heure, ou pas : on se souvient de celui qui était en retard, et pas des huit ou neuf autres qui eux, étaient à l’heure. Avec le radio réveil et votre cerveau, c’est pareil ! Vous vous souvenez beaucoup plus de ces jours où vous vous êtes réveillé avant.



8 Français sur 10 chargent leur téléphone mobile sur leur table de nuit, juste à côté de leur tête. Pourtant ce n’est pas très bon et ce n’est pas moi qui le dit, mais l’agence Santé publique France, et depuis longtemps. Mais si vous voulez le garder à portée de main quand même, pas besoin d’aller le poser dans le salon ou dans la cuisine pour charger. Il vous suffit de l’éloigner de quelques dizaines de centimètres, allez, si possible, d’un mètre ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’à un mètre de vous, la quantité d’ondes que vous allez recevoir sera divisée par quatre. Et à deux mètres, par seize !